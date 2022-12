Davidsfonds Haaltert bekroont Camille tot 'Junior Journalist 2023' en reikt vijf prijzen uit

Ninove Expo ‘Jonge fotografen in Beeld’ met aanslui­tend lezing van Carl Lapeirre

Oida organiseert op dinsdag 27 december een expo met aansluitend een lezing van topfotograaf Carl Lapeirre in kunstgalerij Garage Neven. Het thema van de expo is ‘Jonge fotografen in Beeld’.

14 december