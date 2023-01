Dameskoor VocAtom en jeugdkoor Farfalle houden nieuw concert ‘Coronation’ in De Spot

Farfalle is het jeugdkoor van Ballabile en bestaat als afdeling sinds 2017. Het is gegroeid vanuit het kinderkoor Ballabile om de doorstroom van de jeugdkoorleden die in het middelbaar zitten, te verzekeren. Het vrouwenkoor VocAtom ging in september 2015 van start. Voor beide koren kwam corona als een moeilijkere periode, maar de koren bleven altijd – zij het digitaal, in openlucht of met de nodige afstand - muzikaal actief. Met de productie ‘Coronation’ brengen VocAtom en Farfalle een meerstemmig popconcert rond verbinding en bevrijding.