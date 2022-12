Curieus Haaltert schenkt opbrengst laatste filmavond van dit jaar aan De Warmste Week

‘Madres Paralelas’ is een film van de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar, met actrices Penélope Cruz en Milena Smit. De film opende het filmfestival van Venetië, waar Cruz trouwens de prijs voor beste actrice in ontvangst mocht nemen. De regisseur brengt een politiek getint melodrama over twee alleenstaande vrouwen die ongepland zwanger zijn. De filmavond vindt op donderdag 29 december om 20 uur plaats in zaal De Spot in Denderhoutem. Meer info en tickets via www.wicket.be/curieus-haaltert/curieuze-filmavond-madres-paralelas.