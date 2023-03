Circus Pepino komt naar Haaltert

MIJN DORP. Rino Van Vaeren­bergh over zijn Welle: “De samenhorig­heid hier is enorm”

Rino Van Vaerenbergh (56) is in Welle bekend als ‘de Rie van op de Kat’. Met zijn vzw ‘Bij de Rie van op de Kat’ organiseert hij onder andere jaarlijks de Kattefeesten in april en de Griezeltocht op Halloween in Welle. Zijn lied uit 2000 ‘Ik ben de Rie van op de kat’ was een plaatselijke hit. Wij spraken hem over zijn geliefde dorp.