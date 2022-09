Cars 'n Coffee haalt opnieuw recordeditie met meer dan 700 wagens en meer dan 9.000 bezoekers

Vorig jaar haalde het event al een record van meer dan 8.000 bezoekers en meer dan 650 wagens. Dit jaar doen de organisatoren van de Retro Car Club het nóg beter. “Met meer dan 700 wagens en naar schatting al meer dan 9.000 bezoekers tot hiertoe hebben we opnieuw een record gebroken”, zegt Suzy Van Valckenborgh van de Retro Car Club. “Het is onvoorstelbaar: elk jaar hebben we goed weer en elk jaar is er meer en meer volk. Vorig jaar waren we het eerste event na corona. Dit weekend waren er veel andere evenementen in de streek, dus durfden we niet teveel te hopen. We dachten dat 500 wagens al veel zou zijn.”

De locatie van Retro Car Club werd dit jaar uitgebreid. Cars ‘n Coffee vond niet alleen plaats in de Nieuwstraat, maar ook op een deel van het Dorp van aan de Nieuwstraat tot aan Café Welcome Back en verder op de Ninoofsesteenweg tot aan Den Bareel. “Vorig jaar moesten we op het laatste moment de politie en burgemeester inschakelen omdat er onverwachts een massa auto’s was. Dit jaar hadden we een uitgebreid dossier ingediend en was de gemeente Haaltert akkoord om enkele straten toe te voegen. Daardoor konden we in een cirkel werken. We focussen ons in de eerste plaats nog steeds op oldtimers, maar door de extra ruimte konden we de jongtimers en oldtimers van elkaar scheiden. Zo staan ze beter gegroepeerd en is het ook leuker voor de eigenaars.”

Op de koppen lopen

Ook voorzitter Gino De Vos is tevreden: “Ik heb er geen woorden voor. Vorig jaar schreven we de grote opkomst toe aan het feit dat we het eerste event na corona waren. Dat we nu zoveel wagens mogen ontvangen, is heel fijn. Het is op de koppen lopen van het volk. Er zijn ook opnieuw wagens te bewonderen die je niet in het straatbeeld tegenkomt.”

De opbrengst van het event gaat dit jaar naar Knipperkot vzw, die plaats biedt aan jongvolwassenen die het moeilijk hebben om hun plek te vinden in de samenleving en op de arbeidsmarkt. “In het begin was het voor de bezoekers niet zo duidelijk dat we ons inzetten voor een goed doel. Nu vonden ze wel hun weg naar de spaarpotten aan de kassa’s voor de eet- en drankstanden. Volgend jaar bestaat Cars ‘n Coffee tien jaar. Dan zullen we nog steviger uitpakken”, aldus Suzy Van Valckenborgh.

Volledig scherm Suzy Van Valckenborgh van de Retro Car Club met Bert en Pieter van vzw Knipperkot tijdens Cars' n Coffee in Denderhoutem. © Claudia Van den Houte

