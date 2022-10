Burgemeester Veerle Baeyens en korpschef reageren op commotie: “Gaat om verschil in visie over proportionaliteit van bepaalde vormen van handhaving”

Baeyens zou bij het lokale politiekorps hebben aangedrongen om een inspecteur over te plaatsen naar een andere zone omdat die haar partijgenoten een boete had gegeven nadat ze verkeerd geparkeerd stonden tijdens een eetfestijn van N-VA Haaltert. De burgemeester betreurt dat dit verhaal “zonder enige context verscheen, op basis van anonieme geruchten”. “In werkelijkheid gaat het hier over een opeenvolgend verschil in visie over de proportionaliteit van bepaalde vormen van handhaving binnen Haaltert en de bezorgdheid hierover”, klinkt het in de mededeling. “Mocht dit verkeerd geïnterpreteerd zijn dan wil ik me daartoe excuseren, dat is geenszins de bedoeling. Ik blijf geloven in overleg”, aldus Baeyens.