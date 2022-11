“Burgemeester heeft advocaat op kosten van gemeenschap”: Vlaams Belang beschuldigt Veerle Baeyens na incident met politie

HaaltertBurgemeester Veerle Baeyens (N-VA) heeft een advocaat in de arm genomen nadat Vlaams Belang en de politievakbonden een klacht tegen haar hadden ingediend. Ze zou een agent die parkeerboetes uitschreef tijdens het N-VA-eetfestijn onder druk hebben gezet. Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de advocaat zou worden betaald met belastinggeld. Volgens Baeyens zelf klopt dat helemaal niet.

De klachten werden ingediend, nadat de burgemeester beschuldigd werd van machtsmisbruik, omdat ze zou hebben aangedrongen om een politie-inspecteur, die parkeerboetes had uitgeschreven aan bezoekers van het N-VA-eetfestijn, te ontslaan of over te plaatsen naar een andere zone. Zijzelf heeft dat altijd ontkend. De oppositie riep vorige week een extra gemeenteraad samen voor een vertrouwensstemming over Baeyens. Coalitiepartners CD&V en Vooruit behielden voorlopig het vertrouwen in de burgemeester, al is volgens de oppositie de stemming niet correct verlopen omdat Baeyens zelf meestemde.

Quote Dat de burgemees­ter het lef heeft om haar advocaat te laten betalen met belasting­geld, terwijl ze zich in het oog van de schandalen­storm bevindt, getuigt van een totaal gebrek aan ethiek Vlaams Belang

Op de politieraad van afgelopen maandagavond kreeg Vlaams Belang te horen dat Baeyens zich zal laten bijstaan door een advocaat. “Onze verbijstering was groot toen we te weten kwamen dat deze raadsman zich zal laten betalen door de betrokken politiezone Haaltert-Denderleeuw. Betaald met gemeenschapsgeld dus”, klinkt het bij de partij. “De advocatenkosten van de gemeente Haaltert rijzen jaarlijks de pan uit: sinds 2019 tot en met 2021 bedroeg dit een slordige 180.000 euro - exclusief de kosten van de twee juristen die vast in dienst zijn van de gemeente. Dat de burgemeester het lef heeft om het honorarium van haar advocaat te laten betalen met belastinggeld, en dat terwijl ze zich reeds in het oog van de schandalenstorm bevindt, getuigt nogmaals van een totaal gebrek aan ethiek, laat staan schuldbesef. Dat de fractieleider van haar partij in de gemeenteraad op sociale media zijn gal spuwt over de kosten van de, volgens hem ‘overbodige’, extra gemeenteraad van laatstleden -en er opportunistisch bij vermeldt dat hij zijn zitpenning zal schenken aan een goed doel-, valt in deze op z’n zachtst gezegd hypocriet te noemen”, vindt Vlaams Belang.

Functioneren als burgemeester

“De burgemeester gebruikt het excuus dat de klachten betrekking hebben op haar functioneren als burgemeester, dat het aldus perfect te verantwoorden is dat haar verdediging op kosten van de gemeenschap valt. Onze partij vraagt zich dan ook af of de betrokken politieagent óók kan rekenen op een door de politiezone betaalde advocaat, aangezien het ook, en vooral, bij hem om zijn functie gaat?”

Raadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) was maandagavond aanwezig op de politieraad: “Het politiecollege heeft bij hoogdringendheid een raadsman aangesteld om de burgemeester bij te staan in alle klachten”, vertelt hij. “Als je niets verkeerd hebt gedaan, dan moet je geen advocaat aanstellen. Ze verwijst naar haar functie als burgemeester, maar de politieman in kwestie was ook in functie.” Zijn partij heeft er vooral een probleem mee dat de advocaat betaald wordt met belastinggeld. “Wij betalen elk jaar onze bijdrage aan de politiezone. Ook Denderleeuw betaalt trouwens mee.”

Beschadigingsoperatie

Volgens burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) kloppen de beweringen van Vlaams Belang niet. “Het zijn andermaal leugens in kader van een beschadigingsoperatie”, aldus Baeyens. “Er werd een raadsman aangesteld in kader van de stakingsaanzegging en/of andere klachten in kader van politiedossiers. Daarnaast werd in kader van een klacht van VB tegen mijn mandaat als burgemeester ook een raadsman aangesteld via de rechtsbijstand van mijn verzekering.”

“Voor wat betreft persoonlijke aangelegenheden betaal ik vandaag, in het verleden en in de toekomst, ook bijvoorbeeld tijdens de onbestuurbaarheid die voorheen aangehaald werd, en waarbij wij bij alle procedures onze eigen advocaatkosten hebben betaald. Dit kan eenvoudigweg bewezen worden met betalingen en facturen. Ook het advocatenkantoor kan perfect bevestigen dat dossiers op aparte rekeningen geboekt worden en ook apart zullen betaald worden. De heer Schelfhout vraag ik andermaal zich op feiten te baseren in plaats van op onwaarheden en geen bewezen feiten ook niet te verspreiden. Dit is duidelijk een viseren van het mandaat als burgemeester en mijn persoon met zuivere leugens”, stelt de burgemeester.

