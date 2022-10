Burgemeester Haaltert plooit dan toch: politie-inspecteur mag blijven

HaaltertDe hoofdinspecteur van de politiezone Denderleeuw - Haaltert die tegen de wil van burgemeester Baeyens boetes uitschreef aan het N-VA eetfestijn, mag dan toch binnen het korps blijven. Dat hebben de burgemeesters van beide gemeenten en de korpschef vandaag beslist op het politiecollege. De burgemeester zette eerder druk op het korps om de agent over te plaatsen naar een andere zone, maar bindt nu toch in.

Er werd in Haaltert hard uitgekeken naar het politiecollege van vanmorgen nadat de burgemeester vorige week de korpschef onder druk had gezet om een inspecteur over te plaatsen naar een andere zone. De agent had tegen haar wil verkeersboetes uitgeschreven tijdens het eetfestijn van haar partij.

Vanmorgen zat de korpschef samen met de burgemeesters van beide gemeenten tijdens het politiecollege. Daar is beslist dat de inspecteur in het korps mag blijven. Meer zelfs: geplande aanwervingen die om budgettaire redenen on hold stonden, zijn door de burgemeesters goedgekeurd. Er komen twee inspecteurs en een administratieve kracht bij in het korps. Daarmee is de werking gegarandeerd. Eerder had de burgemeester van Haaltert die aanwervingen tegengehouden.

In een communicatie na het politiecollege klinkt het zo: “We benadrukken dat het politiekorps, zoals steeds het geval is geweest, in volle onafhankelijkheid kan werken, maar hebben de verwachting dat dit gebeurt binnen de contouren die onder andere vastgelegd werden in het zonaal veiligheidsplan. De burgemeesters moeten uiteraard hun bezorgdheid kunnen uiten over de werking van het politiekorps.”

Er komt nu een tweewekelijks overleg tussen de korpschef en de burgemeesters om de werking weer vlot te laten verlopen.

Ondertussen hebben de drie politiebonden van de zone vanmorgen een stakingsaanzegging ingediend bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Woensdag zit het onderhandelingscomité samen. Als de gesprekken met de overheid niets opleveren, kunnen er vanaf 7 november acties volgen. De vakbonden pikken het machtsmisbruik en de intimidatie van de burgemeester van Haaltert niet. Het korps wacht af wat het onderhandelingscomité oplevert.