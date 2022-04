Burgemeester Haaltert niet meteen voorstander van fusie met Aalst: “Weinig zeggenschap als kleine gemeente”

In Aalst worden onder meer de financiële voordelen van een fusie benadrukt. Enerzijds neemt Vlaanderen bij een fusie een pak van de schulden over en anderzijds zou het ronden van de kaap van 100.000 inwoners zorgen voor een extra jaarlijkse toelage van 10 miljoen euro uit het stedenfonds. Bij kleine gemeenten bestaat evenwel de vrees dat zij bij zo’n fusie niks meer te zeggen zullen hebben. Dat blijkt ook in Haaltert zo te zijn. “Dit is niet het juiste moment om over een fusie te praten”, vindt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Indien er wel over een fusie gepraat moet worden, is het volgens haar de vraag of Aalst de meest geschikte partner is. “We zien nu al dat als we samenwerken met steden, wij als kleine gemeente weinig zeggenschap hebben. Als er ooit een fusie zou komen, en dat zie ik de eerste tien jaar niet gebeuren, dan denk ik dat er beter een fusie komt met kleinere gemeenten.”