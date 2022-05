Brandweer haalt tientallen dode vissen uit vijver van gemeente

Het waren tientallen dode vissen die in de vijver in het Warandepark in Haaltert dreven. De dode vissen zorgden ook voor heel wat geurhinder, waardoor de brandweer van Denderleeuw en Erembodegem ter plaatse kwamen om de vissen uit het water te verwijderen en mee te nemen. Waarschijnlijk zijn de vissen overleden door een zuurstoftekort in het water, de warme temperaturen van afgelopen week kunnen hiermee te maken hebben. De brandweer plaatste ook een pomp in het water om beweging te krijgen in de vijver zodat het zuurstofgehalte terug zal stijgen.