Blikseminslag veroorzaakt uitslaande brand in woning: Bewoner probeert vlammen nog te blussen met tuinslang

Denderhoutem/Haaltert 400 aanwezigen zien Rode Duivels winnen in eerste EK voetbal­dorp in Haaltert: “Het doet deugd om terug met mensen bij elkaar te zijn”

13 juni Het eerste EK-voetbaldorp in Haaltert, in deelgemeente Denderhoutem, was een succes. 400 aanwezigen - het maximale aantal - zagen op groot scherm in een weide in Stichelen hoe de Rode Duivels hun eerste wedstrijd van het EK wonnen.