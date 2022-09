Bijna dertig Haaltertse verenigingen werken mee aan cultuurmarkt met optredens, workshops en animatie

Haaltert Gemeente schort bouw vrijetijds­huis voor onbepaalde tijd op: “Niet het moment om zware investerin­gen te doen”

De bouw van een vrijetijdshuis in Haaltert wordt voor onbepaalde duur opgeschort. Nochtans is zo’n vrijetijdshuis geen overbodige luxe voor de gemeente. “Het is nu niet het moment om zware investeringen te doen om later de rekening te presenteren aan onze inwoners. Want ook bij velen van hen staat het water al aan de lippen", zegt schepen van Bibliotheek en Cultuur Bart Ottoy (CD&V).

30 augustus