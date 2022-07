Bibliotheek zet in op leesbevordering en creativiteit bij kinderen met gratis kinderactiviteiten

Op woensdag 6 juli in het Speelbos in Heldergem, op woensdag 13 juli in de pastorijtuin in Haaltert en op woensdag 24 augustus aan de voorleesstoel achter de bibliotheek van Denderhoutem, telkens van 14 tot 15.30 uur, is er ‘verhalenpret’: een gratis, interactief voorleesmoment met knutselactiviteit én hapje en drankje. Inschrijven is niet nodig.

Tijdens de ‘prentenboekendans’ interpreteren kleuters het verhaal op het ritme van de muziek tijdens verschillende dansjes op basis van prenten in een boek. Deze activiteit vindt plaats op woensdag 31 augustus van 14 tot 14.30 uur in het Warandepark. Plaatsen zijn beperkt. De activiteit is gratis maar inschrijven is verplicht. Dat kan via https://haaltert.bibliotheek.be/formulier/prentenboekendans of aan de balie in de bibliotheken.