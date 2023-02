Bib dagje in het paars op Internationale Epilepsiedag

Voetbal Challenger Pro League Interim-coach Pieter De Bot (FCV Dender) na zware nederlaag op SK Beveren: “Was alsof we door 10.000 soldaten met mitrail­leurs werden afgeknald”

FCV Dender was geen partij voor een sterk SK Beveren en keek na een goed kwartier al tegen een 3-0-achterstand aan. Vooral in de eerste helft liepen de blauwhemden achter een ongrijpbare bal aan. Met een mooie kopbalgoal van Ruyssen en een mooi schot van Mbarki werd in de tweede helft nog enig weerwerk geboden, maar het is duidelijk dat er zo snel mogelijk een opvolger voor de ontslagen Regi Van Acker aan de slag moet om in de play-downs de neerwaartse spiraal te doorbreken.