Vanaf maandag nieuw circulatie­plan van kracht in Arendwijk: “Moet enorme drukte en aantal ongevallen verminde­ren”

Vanaf maandag 7 augustus verandert de circulatie in de Arendwijk in Aalst. De wijk kampt sinds de invoering van het Aalsterse circulatieplan met een stijgend aantal ongevallen en enorme drukte in sommige woonstraten, en dat moet vanaf volgende week gedaan zijn. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.