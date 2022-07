Bestuurder van brommobiel gewond naar ziekenhuis na frontale aanrijding

Ninove/Pamel Achtervol­ging vanuit Ninove eindigt met ongeval en klopjacht in Roosdaal

In de Hofmeersstraat in Roosdaal heeft de politie van Ninove maandagavond een verdachte opgepakt nadat hij was weggevlucht in Ninove. Waarom de bestuurder wegvluchtte is niet duidelijk, het dossier zit bij het parket van Oost-Vlaanderen.

12 juli