Bestuurder eindigt tegen gevel van woning: Bewoners zijn net op vakantie

Heldergem/Haaltert Grote zorgen over aanvraag voor motorcros­sevent nabij Hoombos: "Zou voor onherstel­ba­re schade zorgen aan waardevol­le natuur”

Natuurpunt Haaltert, de Dorpsraad Heldergem en wandelvereniging De IJsbrekers Haaltert maken zich grote zorgen over een aanvraag voor een motorcrossevent in waardevol natuurgebied middenin het broedseizoen. Dat zou volgens hen onherstelbare schade toebrengen aan de natuur, zeker nu er aan Hoom zeldzame vogelsoorten werden ontdekt. Ze uiten hun bezorgdheid in een open brief.

20 juni