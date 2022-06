Bestelwagen van bewakingsfirma gaat volledig in vlammen op

De bestelwagen reed in de richting van Aalst toen de inzittenden plots opmerkten dat er problemen waren. Ze plaatsten het voertuig aan de kant en merkten dat er achteraan een brand was ontstaan aan de wagen. Het gaat om een voertuig van een beveiligingsfirma waar heel wat batterijen aanwezig waren. De brandweer van Aalst en Denderleeuw werd opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar bij aankomst was de wagen al volledig verloren. Wat de brand heeft veroorzaakt is moeilijk te achterhalen, maar het is niet uitgesloten dat een van de batterijen achteraan in het voertuig beginnen branden is. De brandweer moest de achterdeur van het voertuig verwijderen om zeker te zijn dat de brand volledig gedoofd was.