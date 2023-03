Beklaagde rijdt met 130 kilometer per uur in op voorligger aan expresweg: “Was in slaap gevallen”

Op het moment van het ongeval was de man niet onder invloed en viel hij vermoedelijk gewoon in slaap, maar er was toch enige twijfel bij de rechter waardoor hij de man naar de dokter stuurde. Daar kwam hij niet opdagen, maar intussen werd hij ook al veroordeeld voor andere feiten van drugs in het verkeer. De man heeft ook al zes voorgaande veroordelingen opgelopen in het verkeer. “Mijn cliënt heeft nooit een uitnodiging gekregen om zich te laten testen op het gebruik van drugs, dus we vragen toch om hem niet ongeschikt te verklaren hiervoor", klinkt het. De beklaagde riskeert een boete van 1.200 euro en 15 dagen rijverbod. Wil hij weer rijden, dan zal hij eerst moeten aantonen dat er geen drugs meer in het spel is.