Basisschool Sint-Gorik houdt inzamelactie en veilt gesigneerde wielertrui voor Oekraïne tijdens Ronde

Het initiatief kwam vanuit de ouderraad van de school. “De ouderraad is naar ons toegekomen met een voorstel voor een actie voor het goede doel”, vertelt Hilde D’Hondt, beleidsondersteuner en zorgcoördinator van Sint-Gorik. “Ze hadden aanvankelijk voorgesteld om ballonnen op te laten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, maar ons schoolteam hield liever een inzamelactie zodat de mensen uit Oekraïne hulp hebben. De ouderraad was daarmee akkoord en heeft mensen gezocht die de spullen na de inzameling naar de Oekraïense grens zullen brengen.”

Ze namen daarvoor contact met het Oekraïners Vlad Ulitin en zijn vrouw Julia uit Denderhoutem, dat eerder al een inzamelactie startte in hun dorp. “Wij hebben vrienden die de ingezamelde spullen ter plaatste kunnen brengen”, zegt Vlad. “We zijn heel dankbaar voor acties zoals deze.”

De inzamelactie start na de paasvakantie en zal tot eind april lopen. “We zamelen specifieke spullen in, zoals medicatie en lang houdbare voeding. De actie is gericht op de familie van onze leerlingen. We hebben naar de ouders toe gecommuniceerd welk materiaal ze kunnen binnenbrengen op school.”

De ouderraad organiseert ook komende zondag 3 april een actie tijdens de Ronde van Vlaanderen. “De Ronde passeert aan de school en zal hier op groot scherm te zien zijn”, vertellen voorzitter Kim Baelen en ondervoorzitter Sissi Keymeulen van de ouderraad. “We zorgen ook voor hapjes en drankjes. Een deel van de opbrengst van de drankkaarten gaat naar Oekraïne. Daarnaast veilen we ook een wielertruitje dat gesigneerd is door Sven Nys en Lucien Van Impe, eveneens en voordele van Oekraïne.” Het truitje is te vinden via 2dehands.be of via deze link.

Volledig scherm De basisschool Sint-Gorik in Haaltert houdt een actie voor Oekraïne. Voorzitter Kim Baelen en ondervoorzitter Sissi Keymeulen van de ouderraad tonen samen met Vlad Ulitin het gesigneerde truitje dat ze gaan veilen. © Claudia Van den Houte

