Basisschool De Krekel neemt afscheid van juf Greet

Denderhoutem Bestuurder eindigt tegen gevel van woning: Bewoners zijn net op vakantie

Op de Dries in Denderhoutem bij Haaltert is zaterdagochtend een bestuurder met zijn voertuig tegen de gevel van een woning terechtgekomen. Hoe het ongeval net kon gebeuren is niet duidelijk, de brandweer moest wel ter plaatse komen om de woning te stutten.

9:20