Baratom haalt Gert Bettens en Venus In Flames naar De Spot

Gert Bettens is bekend als zanger en songwriter van K’s Choice, Jan De Campenaere als zanger van Venus In Flames. Ze brengen in De Spot nummers van K’s Choice, Woodface en Venus in Flames, maar ook van hun grootste helden. Het optreden start op vrijdag 16 december om 20.15 uur. De deuren openen om 19 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen via www.ticketgang.com. Op de avond zelf mogen de aanwezigen ook hun jetons van de gemeente Haaltert gebruiken om hun tickets of drankjes te betalen.