‘Baratom Cultuurt’ sluit eerste cultuurwerkjaar af met ‘De Jartellen’

Kalmthout/Mechelen/Denderleeuw Schoonzus­sen brengen verhaal van kater Hobbel uit in kinderboek: “We zijn allebei een beetje kattenlief­heb­bers”

Schoonzussen Ilka De Bisschop en Christel Simons hebben samen de eerste twee kinderboeken van kater Hobbel uitgebracht. Het is de bedoeling dat Hobbel in de toekomst nog een heleboel verhalen gaat beleven. Voor de twee schoonzussen is het alvast een droom dien uitkomt. “We hopen dat elke kleuter zich in het verhaal kan inleven”, vertellen Ilka en Christel.

11 juni