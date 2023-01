Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Haaltert nog geld kan afhalen

Merelbeke/Ninove Dieren­asiel Ninove waarschuwt voor oplichters in Merelbeke

Het Dierenasiel Ninove op Kerkveld in Denderwindeke waarschuwt voor oplichters die in hun naam spullen verkopen in Merelbeke. De politie van de zone Rhode & Schelde houdt de zaak in de gaten.

5 januari