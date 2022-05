Auteur Chris De Stoop vertelt over boek ‘Hemelrijk’ in Haaltertse bib

In het boek schrijft hij over een sinterklaasbezoek in een Vlaams rusthuis, met ongewild zware gevolgen. De mantelzorger die Sinterklaas speelt, blijkt een superverspreider van het coronavirus te zijn. Wat deed het schrijven van dit verhaal met De Stoop? Hij vertelt hierover in Haaltert. De lezing maakt deelt uit van een lezingenreeks in elke BibArtbibliotheek. In 2022 verwelkomt elk van de BibArtbibliotheken een andere auteur. De lezingenreeks is een samenwerking tussen de bibliotheken van Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove.