Atom Percussion houdt 'White Winter hymnal’ samen met Opwijks Mannenkoor

Kerksken Dorp rouwt om overlijden van Lisette (82) na zware brand: “Ze klaagde nooit en had een hart van goud”

Na het overlijden van Lisette De Rijck (82), vrouw van de overleden 'bingokoning’ Willy Michiels, bij een tragische brand is heel Kerksken in rouw. De vrouw was bijzonder graag gezien in heel het dorp. De klokken hebben om 12 uur vanmiddag ook geluid, als eerbetoon aan Lisette. “Je kreeg van Lisette alleen maar vriendschap”, klinkt het.

6 januari