Atom Koerst houdt eerste wielerwedstrijd voor dames in Denderhoutem op paaszondag

“Het vrouwenwielrennen was al een tijdje bezig aan een steile opmars qua populariteit”, zegt voorzitter Steven De Schrijver. “Daarom hebben we verleden jaar met ons bestuur de koppen bij elkaar gestoken en hebben we besloten om een wielerwedstrijd voor Dames Elite te organiseren. Na de overwinning van Lotte Kopecky in de Ronde Van Vlaanderen is de populariteit van het vrouwenwielrennen nog verder gestegen.”

Hun eerste grote prijs Vandermaeten Swimming Pools en Dakwerken Jacobs zal plaatsvinden op zondag 17 april. “Het vertrek en de aankomst liggen in de buurt van het Pastorijplein in de Nieuwstraat in Denderhoutem”, vervolgt secretaris Elin Uyttersprot. “Vanuit de Nieuwstraat gaan we richting Dorp - Molenstraat - Zonnestraat - Daal - Stichelen - Beekstraat - Bergstraat - Rijstraat - Terwarentstraat - Dries - Steenstraat - Borrekent - Dwarsstraat en dan komen we terug in de Nieuwstraat. We willen er iedereen attent op maken dat op de volledige omloop eenrichtingsverkeer zal zijn in dezelfde rijrichting als de rensters. En er geldt een algemeen parkeerverbod in alle betrokken straten.”