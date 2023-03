'Atom Koerst' houdt eerste fun-wedstrijd voor wielerliefhebbers

Je elektri­sche auto opladen in Aalst, hoeveel kost het en wanneer mag je thuis opladen? “Tegen 2025 dubbel zoveel laadpalen”

“Tegen 2025 zal er in Aalst nood zijn aan 513 laadequivalenten voor elektrische auto’s”, zo heeft de stad Aalst berekend. Op dit moment zijn dat er minder dan de helft. “Voor wie in een rijwoning woont, een elektrisch voertuig heeft en thuis wil laden, is er op dit moment nog een probleem”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Wanneer mag je thuis je auto opladen en hoeveel kost een oplaadbeurt in Aalst? De schepen zet het allemaal nog eens op een rijtje.