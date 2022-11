Alex uit Oekraïne is nieuwe jeugdspeler bij KFC Kerksken-Haaltert: “Wij worden hier warm verwelkomd, maar missen toch ons thuisland”

Ninove Warmtevuur zorgt voor beginnende brand in woning

In de Pamelstraat in Ninove is dinsdagochtend een brand ontstaan in een woning. Een verwarmingsvuurtje had er vuur gevat en daarop werd de brandweer meteen verwittigd. De brand was snel onder controle en schade was er niet. Een iemand raakte wel licht verbrand.

22 november