Al 200 inschrijvingen voor tweede 'Atomse rommelmarkt': “We mikken dit jaar op 600 standen”

Vorig jaar organiseerde Wiggeleer voor het eerst een rommelmarkt in de Vondelen en Anderenbroek. Die was onmiddellijk een succes, met 400 standen. “Dit jaar zal de rommelmarkt plaatsvinden vanaf Daal 22 over de volledige Vondelen en Anderenbroek, in totaal 2 km”, vertelt Jeroen Wiggeleer. “Nieuw is dus dat heel de Vondelen erbij betrokken wordt, op vraag van de buurtbewoners daar. Dit jaar zullen er door wegenwerken wel geen kramen in de Ninovestraat staan. De inschrijvingen zijn enkele dagen geleden gestart en de reactie erop is al super. 200 standen hebben reeds bevestigd en betaald. Dat is al een derde van onze ambitie. De rommelmarkt is zo populair doordat ze gezellig is en omdat iedereen op één lang traject staat. Daardoor zijn er geen slechte plaatsen of zijstraatjes.”