Agent stuurt proces-verbaal te laat op: bestuurder Lamborghini vrijgesproken voor gevaarlijk rijgedrag

Haaltert Rookmel­ders redden leven van ouder koppel nadat er brand in kelder ontstaat

In de Stationsstraat in Haaltert is dinsdagochtend een brand ontstaan in de kelder van een woning van een ouder koppel. Dankzij de rookmelders kunnen ze het navertellen, want er was al een hevige rookontwikkeling aanwezig in de woning.

23 augustus