Afkoelen kan dit weekend in twee Denderhoutemse zomerbars: Na Barabooz ook Baratom van start

Baratom is op zaterdag 13 en zondag 14 augustus telkens vanaf 14 uur open op het domein van basisschool Molenveld in de Molenstraat. De zomerbar zorgt voor de nodige verfrissing met cocktails, mocktails, bier, frisdrank, wijn, cava, en nog meer. Er zullen ook ijsjes te verkrijgen zijn. Er zijn veel schaduwplekjes, er is een speelbos en live entertainment. Zo zijn er prijzen te winnen met een hoger/lager kaartspel, zijn er springkastelen voor de kinderen en zijn er optredens, op zaterdag van The Kicks (20 tot 22 uur) en van Freddy Wally and the Wallettes (22 tot 23 uur) en op zondag van goochelaar Jonas De Bruyn (17.30 tot 20 uur) en van Tim & Jim (20 tot 22 uur). Zaterdag is er een foodtruck van De mistanguette en zondag een foodtruck van Max Griller. Er kan cash worden betaald of met bancontact.

Eerder opende ook al de zomerbar Barabooz Backyard Barn in Poel 29 in Denderhoutem. “Het concept is licht aangepast in die zin dat we deze zomer de tuin en groene omgeving meer willen uitspelen”, vertelt Wout Roelants van Barabooz. “We hebben de grote tent achterwege gelaten, waardoor er meer ‘gezellige hoekjes’ zijn gecreëerd en het concept ‘zomerbar’ nog meer tot zijn recht komt. Er is ook een overdekt gedeelte en ‘s avonds komt de feeërieke sfeer nog meer tot uiting door de sfeervolle verlichting. Dit jaar zijn er geen foodtrucks, maar werken we samen met de lokale pizzeria Golden Slice. Je bestelling wordt dan tot aan je tafel gebracht. Elke vrijdag zetten we met onze ‘afterwork drink’ een ander drankje in de kijker tegen een aantrekkelijke prijs en ons petanqueplein staat ter beschikking voor wie graag een balletje gooit.” Barabooz is nog tot en met 4 september elke vrijdag en zaterdag van 16 uur tot middernacht en op zondag van 15 tot 21 uur open.