Afgelaste motorcross blijft gevoelig liggen: Discussie op gemeenteraad over bewijs van zeldzame vogelsoorten

Heldergem/HaaltertDe motorcross in Heldergem, die na tien jaar geen toestemming meer kreeg van het gemeentebestuur, onder meer omdat er zeldzame vogelsoorten werden gespot en omdat het event middenin het broedseizoen valt, blijft voor beroering zorgen, nu ook in de gemeenteraad.

Oppositieraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) stelde vragen bij het feit of de zeldzame vogelsoorten wel degelijk waren gespot. “De beslissing van het college van burgemeester en schepenen lokte een storm van protest uit doorheen de hele streek, ook bij mensen die niet noodzakelijk motorcrossfanaten genoemd kunnen worden”, aldus Van Schelfhout. Schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V) noemt de claims dat het bestaan van de grauwe gors op Hoom verzonnen zou zijn nonsens: “Vorig jaar werden er in mei en juni door vogel kenners een 50-tal waarnemingen van deze gorzensoort doorgegeven aan waarnemingen.be, waarbij een strikte controle wordt gehouden of de informatie correct was. Er zijn tientallen foto’s genomen van een koppeltje grauwe gorzen met nestmateriaal in de bek op de palen van de weide in de onmiddellijke omgeving van de wei waar de aanvraag voor cross was. De waarnemingen op de website zijn vervaagd bij de heel zeldzame broedgevallen om verstoring te voorkomen”, aldus Van Keymolen.

“Verder zijn de leden van de vogelwerkgroep Cinerea, werkzaam in de Denderstreek, met velen komen vogelspotten om de grauwe gorzen te zien. De werkgroep grauwe gors kwam ter plaatse om de informatie te checken. De vzw regionale landschappen Vlaamse Ardennen, waarvan de gemeente Haaltert lid is, heeft een plaatselijke landbouwer gesubsidieerd om het gras op zijn wei niet te maaien om een broedgeval te beschermen. De subsidie bedraagt enkele honderden euro’s en kan enkel verkregen worden na inspectie van ANB ter plaatse, die het bestaan van de Grauwe gorzen nagaan.”

Verschillende vogelsoorten op rode lijst

Het is volgens Van Keymolen ook niet correct om de situatie te herleiden tot één bepaalde vogelsoort. “Er zijn verschillen vogels aanwezig op Hoom die tevens op de rode lijst staan of heel zeldzaam zijn in Vlaanderen: De grauwe klauwier, dit jaar voor het eerst waargenomen op Hoom sinds 1984 en gefotografeerd, de boomvalk die er momenteel broedt, verschillende koppeltjes kwartels, de veldleeuweriken, de Engelse gele kwikstaarten, slechtvalken en tot enkel jaren terug de geelgors. Deze akkervogels zijn dus terug in Hoom. Zeker zo belangrijk is het klimaat. We hebben een klimaatplan goedgekeurd en als we een geloofwaardig natuur-, klimaat- en landbouwbeleid willen voeren, moeten we daar ook naar handelen. Onze dienst leefmilieu heeft ook een negatief advies gegeven.”

Maar de wetgeving is volgens Van Keymolen het belangrijkst. “Er zijn verschillende wetsartikels die de vergunning van de motocross onmogelijk maakten. En de wet is er voor iedereen. We hebben hier als lokaal bestuur de wetgeving toegepast: het natuurdecreet, het soortenbesluit van de Vlaamse Regering en de VLAREM-wetgeving. Als we van iedereen verwachten dat ze zich aan de wet houden, moeten we dit als lokaal bestuur ook zelf doen. Ik begrijp dat het voor de fans van motorcross geen fijne boodschap is maar ik heb die boodschap ook van in het begin meegegeven.”

Bedreigingen

Van Keymolen wijst er ook op dat er geen draagvlak was bij de lokale verenigingen. Onder meer Natuurpunt Haaltert had in een open brief haar bezorgdheid geuit over de motorcross. “Sommige hebben openlijk gereageerd, andere verenigingen waren tegen maar durfden dit niet openlijk zeggen en ik begrijp perfect waarom. De reacties die dit heeft uitgelokt zijn du jamais vu. Verenigingen hebben hun Facebookpagina offline moeten halen door de vuilbekkerij die er opstond. Mensen werden verweten en bedreigd, tot op hun privéadres toe. Dit was er ver over, beneden alle peil.”

Schelfhout distantieerde zich volledig van de bedreigingen en wees erop dat de motorcross jaarlijks zo’n 1.500 mensen op de been brengt. “Qua beleving denk ik wel dat er een draagvlak is.” Hij vroeg ook hoe het nu verder moest binnen het college, aangezien schepen van Sport Laurent Volckaert (N-VA) als enige schepen resoluut voorstander was van de motorcross. “Ik heb een coalitieakkoord getekend voor zes jaar. In elk huishouden zijn er wel eens problemen, maar die worden dan ook opgelost”, besloot Volckaert.

