86-jarige bewoner kan woning tijdig verlaten na uitslaande brand

HeldergemIn het Dekkersveld in Heldergem, deelgemeente van Haalter, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning volledig in vlammen opgegaan. Een 86-jarige bewoner kon het pand nog tijdig verlaten en werd opgevangen bij zijn zoon die naast hem woont. De schade aan de woning is bijzonder groot.

Het was rond 1.30 uur afgelopen nacht dat de zoon de brandweer verwittigde nadat zijn vader kwam melden dat zijn pand in lichterlaaie stond. De brandweer van Aalst, Ninove en Herzele kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar de woning was toen al volledig verloren. De zoon probeerde eerst nog naar binnen te gaan in de woning om het vuur te blussen, maar de rook en de vlammen waren te hevig waardoor hij deze poging onmiddellijk staakte.

De brand is waarschijnlijk ontstaan aan de schouw, waar eerder die avond ook al een probleem werd opgemerkt door de 86-jarige bewoner. Rond 23.30 uur kwam er rook binnen in de woning, maar die trok vrij snel weer weg en dus dacht de man dat het gevaar geweken was. Ruim een uur later werd hij dan gewekt door de hevige vlammen en de rook, maar het slachtoffer bleef gelukkig ongedeerd.

Volledig scherm De 86-jarige bewoner kon tijdig de woning verlaten, maar de schade is aanzienlijk. © Koen Baten

De brandweer kon vermijden dat het vuur zich verder verspreidde, maar had wel een heel tijd nodig om het vuur te blussen. Op het dak lag ook nog asbest, maar de vervuiling zal vermoedelijk meevallen. De 86-jarige bewoner werd opgevangen door zijn zoon en kan daar nu verblijven. De brandweer was nog de hele nacht aanwezig en ook vandaag blijven ze nog aanwezig in het pand.

