73 vaststellingen van sluikstorten afgelopen voorjaar: “Mobiele camera's hebben hun nut”

Het lokaal bestuur nam in 2021 nieuwe mobiele camera’s in gebruik met als doel de strijd tegen sluikstorten en vandalisme in de Haaltertse straten verder aan te gaan. “We merken dat mobiele camera’s hun nut hebben en in eerste instantie ontradend werken”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Ook voor handhaving zijn ze hét instrument in de strijd tegen zwerfvuil en overlast. De komende jaren zullen we hierop verder inzetten en de werking uitbreiden met vaste camera’s. Een oogje in het zeil houden, werpt duidelijk zijn vruchten af.”

De camera’s worden telkens opgehangen op gekende, gemelde probleemzones in Haaltert en worden regelmatig verplaatst. Ook op evenementen worden de camera’s ingezet in het kader van overlast. Na het vaststellen van een sluikstort of een vorm van vandalisme, worden de beelden bekeken. Daarop volgt een onderzoek naar sporen die identificatie mogelijk maken. Er konden al meerdere sluikstorters en vandalen gevat en beboet worden.

In de periode van februari tot mei 2022 werden er 73 vaststellingen van sluikstorten gegaan: 28 in Haaltert zelf, 9 in Kerksken, 31 in Denderhoutem en 5 in Heldergem. Er werden ook negen gevallen van vandalisme vastgesteld: 4 in Haaltert, 3 in Kerksken, 1 in Denderhoutem en 1 in Heldergem.

Meldingen kan je doen via www.haaltert.be/melding-doen.

