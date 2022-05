'24 uren Bolle(n)' brengt 7.000 euro op voor belevenistuin voor wzc Sint-Jozef

Bambrugge Nathalie (38) en Sven (40) openen Tuinterras De Vélostop vlak naast naast scholieren­lijn­tje: “Idee ontstond tijdens corona”

Gezellig verpozen met wat lekkers in de zon is nu ook mogelijk in de tuin van Nathalie Van Der Eeken (38) en Sven Goessens (40) op de hoek van Dries en Lindekouter in Bambrugge. Op zater-, zon- en feestdagen openen zij Tuinterras De Vélostop.

20 april