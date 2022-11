18.000 nieuwe jonge bomen en struiken aangeplant in Hoombos op drie weken tijd

HeldergemNatuurpunt Haaltert heeft zondag haar laatste plantactie van dit jaar gehouden. Op drie weken tijd ontving de vereniging een tiental bedrijven en scholen, verspreid over verschillende plantdagen. In totaal werden 18.000 nieuwe jonge bomen en struiken aangeplant in Hoombos. Dat brengt de teller op 25.500.

De ploeg van Natuurpunt Haaltert is heel tevreden. “Ons doel was om de komende drie jaar 50.000 bomen aan te planten, dus we zitten prima op schema”, klinkt het. “Er kwam heel wat kijken bij de organisatie. Denk maar aan de duizenden plantgaten, liters warme soep, tientallen broden, beleg, drank, schoppen, gegidste wandelingen, schuiltenten en meer”, klinkt het. “Er zijn honderden mensen naar Heldergem afgezakt om te helpen planten. Alles is vlot verlopen, dankzij de hulp van onze gedreven vrijwilligers.”

Natuurpunt nodigt iedereen uit om de nieuwe aanplantingen te komen bekijken. “Je kunt de groene symbolen volgen voor een mooie wandeling rond het toekomstige bos. De aanplantingen van het voorjaar zijn goed gelukt, ondanks de aanhoudende hitte en droogte. We hebben vorige week een 200-tal kapotte zomereiken vervangen door nieuwe exemplaren. We zitten in de helft van onze doelstelling van 50.000 bomen.”

In het najaar van 2023 volgen er opnieuw grote plantacties. Verenigingen, bedrijven of scholen die het voelen kriebelen om te komen helpen planten, zijn van harte welkom. Meer info via natuurpunt.haaltert@gmail.com.

Volledig scherm Eén van de plantacties in het Hoombos in Heldergem. © if

