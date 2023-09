143 dapperen trotseren hitte tijdens bloedhete stratenloop: “Het was superwarm, gelukkig zorgden Denderhoutemnaren onderweg voor verfrissing”

Kandidaat-prins Timo bouwt feestje in het Forum: “Al hard aan het repeteren voor de prinsenver­kie­zing”

Kandidaat-prins Timo bouwde zaterdag een feestje samen met de Aalsterse carnavalisten in zaal Forum. Het was het derde en laatste campagnebal in de aanloop van de prinsenverkiezing van Aalst carnaval.