120 kinderen treden dagje in spoor van Sven Nys

DenderhoutemOp de politie- en bedrijvensite in de Vlamstraat in Denderhoutem hebben 120 kinderen zaterdag een dagje in het spoor van Sven Nys mogen fietsen.

Kiwanis Aalst kon naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen en in samenwerking met de gemeente Haaltert als ‘Dorp van de Ronde’ Sven Nys strikken om voor één dag zijn ‘Sven Nys Cycling Center & Academy’ neer te poten in Denderhoutem. Sven Nys en zijn begeleiders leerden er 120 kinderen - 60 in de voormiddag en 60 in de namiddag - tussen 6 en 14 jaar vlot schakelen en sturen, hun evenwicht gebruiken, het traject inschatten, makkelijker klimmetjes en afdalingen nemen en hoe in alle omstandigheden snel te reageren op onvoorziene omstandigheden. Als kers op de taart konden ze onder begeleiding een stukje van het echte Ronde van Vlaanderen-parcours afleggen.

“Wij steunen met Kiwanis Aalst de kinderrevalidatie in het UZ Gent”, vertelt David Scheerlinck, voorzitter van Kiwanis Aalst. “Kinderen die een zwaar ongeval hebben gehad, kunnen daar terecht om te revalideren. Wij wilden iets doen om verkeersongevallen bij kinderen te voorkomen. De Sven Nys Academy leert kinderen behendigheid en verkeersveiligheid aan. Het leek ons een mooie combinatie om te vermijden dat er ongevallen met zwaar trauma gebeuren met kinderen.”

De kinderen werden ingedeeld volgens leeftijd in drie groepen. Er waren verschillende parcours, waaronder een echt offroad klimparcours. “Haaltert is ook volgend jaar nog Dorp van de Ronde en Sven Nys heeft zelf gevraagd om het parcours te laten liggen om het dan opnieuw te organiseren.” Scheerlinck kijkt tevreden terug: “Alles is prima verlopen, zeker met het mooie weer.”

Sven Nys gaf vrijdag en zaterdag trouwens ook nog een lezing in De Spot in Denderhoutem en opende vrijdagavond de tentoonstelling ‘Haaltert en de Ronde van Vlaanderen’ in het oud gemeentehuis in Heldergem.

Volledig scherm Op de politie- en bedrijvensite in de Vlamstraat in Denderhoutem hebben 120 kinderen zaterdag een dagje in het spoor van Sven Nys mogen fietsen. © Claudia Van den Houte

