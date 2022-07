102-jarige Maddy is oudste inwoner van Haaltert: “Het leven nemen zoals het komt, ook met tegenslagen”

Denderhoutem Pastorij­con­cert is opvolger Campingcon­cert: “Extra veel plaats voor groot volksfeest”

Op het pastorijplein in de Nieuwstraat in Denderhoutem vindt op zaterdag 30 juli het eerste ‘Pastorijconcert’ plaats. Dat is de opvolger van het Campingconcert dat normaal dit jaar aan zijn vijfde editie toe was. Vorig jaar vond het Campingconcert in beperkte coronaversie al plaats op het plein. De organisatoren behouden die locatie nu ook in de toekomst en veranderen daarom de naam.

25 juli