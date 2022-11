100 Haaltenaren met lager inkomen vinden weg naar Rap op Stap voor uitstap of vakantie

Het Rap op Stap-kantoor werd op 1 juli 2020 in Haaltert opgericht binnen het Sociaal Huis, een laagdrempelige locatie waar kansarme inwoners of jonge ouders al hun weg kennen door de aanwezigheid van de sociale dienst en het consultatiebureau van Kind en Gezin. De coronapandemie zorgde voor uitdagingen bij de uitrol van dit initiatief. Na de coronapandemie, wanneer de inwoners het ‘normale’ leven weer konden opnemen en er opnieuw culturele, sportieve of toeristische activiteiten konden georganiseerd worden, heeft het lokaal bestuur extra ingezet op het optimaliseren en promoten van het Rap op Stap-kantoor. Tussen juli 2020 en september 2021 deden 17 personen een beroep op Rap op Stap, met een stijging naar 115 deelnemers in de periode 2021 – 2022.

Inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit, een laag inkomen hebben op basis van de tabel armoededrempel, in schuldbemiddeling zitten, of in het bezit zijn van een UiTPAS aan kansentarief, hebben recht op een voordeeltarief via het Rap op Stap-kantoor. Ze zijn welkom tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis of ze kunnen een afspraak maken via 053/8. 86.40 of rapopstap@haaltert.be.