1,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Haaltert raakten jullie het meest in 2022

HaaltertHaaltert leeft! Dat bewezen jullie, onze lezers, het voorbije jaar weer massaal. 1,5 miljoen keer werden onze artikels uit Haaltert op HLN.be gelezen. Van een steunactie voor een koppel dat 80.000 euro stormschade had, over een dorpsgenoot die werd opgelicht, tot een gepensioneerd verpleger die door bij te springen in de zorgsector tijdens de coronacrisis extra belastingen moest betalen.

Op 18 februari veroorzaakte storm Eunice een grote ravage aan de woning van Shani en Ellert in Denderhoutem. Zij waren op dat moment hun woning op Vossel aan het verbouwen. Tijdens de storm kwam het dak van hun woning volledig naar beneden en werden de gewelven geraakt. Om alles te kunnen heropbouwen, zou een bedrag van 80.000 euro nodig zijn. Een bedrag dat het koppel uit eigen zak zou moeten betalen, aangezien de verzekering de schade niet zou dekken omdat de woning nog niet winddicht was. Vrienden en collega’s hadden daarom een steunactie opgezet om hen een duwtje in de rug te geven.

Haaltenaar Davy Beerens werd in februari het zoveelste slachtoffer van phishing. Hij wou een aankoop doen online, maar werd naar een valse website gelokt, die er identiek uitzag als die van zijn bank. Enkele dagen later bleken er verschillende bedragen van zijn rekening te zijn gegaan naar Duitse tankstations, in totaal voor bijna 8.000 euro. Hij vond dat zijn bank hem daarbij aan zijn lot overliet.

Uiteraard was er ook de commotie rond de burgemeester van Haaltert nadat Veerle Baeyens (N-VA) beschuldigd werd van machtsmisbruik omdat ze zou hebben aangedrongen om een politie-inspecteur die parkeerboetes had uitgeschreven tijdens het N-VA-eetfestijn over te plaatsen naar een andere zone en een brief had geschreven naar de korpschef. Daarmee samenhangend was er ook onder andere een politieke discussie over wie nu haar advocaat zou betalen (volgens Baeyens zijzelf).

Volledig scherm Danny De Blander (67) uit Kerksken © Claudia Van den Houte

Danny De Blander uit Kerksken was als verpleegkundige al vier jaar met pensioen, maar ging tijdens de coronacrisis opnieuw aan de slag om het ziekenhuis waar hij 41 jaar had gewerkt, te helpen in moeilijke tijden. Hij hield daar een goed gevoel aan over, tot hij zijn belastingbrief in de bus kreeg. Daaruit bleek dat hij zo’n 4.000 euro extra belastingen moest betalen, enkel nog maar voor het jaar 2021.

Ook heel interessant vonden jullie de opening van de nieuwe taverne ‘Metje Maria’ in de Hoogstraat in april. Tom Vermeir, die de zaak samen met Lesley Heyman (41) uitbaat, is in Aalst erg gekend als voormalig prins carnaval in 2004. De inrichting van de taverne is ook niet alledaags: Wie er binnenstapt, waant zich enkele decennia’s terug in de tijd. De inrichting en de naam van de zaak is een ode aan hun grootmoeders. De taverne werd aangekleed met decoratie van vroeger.

Volledig scherm Tom Vermeir en Lesley Heyman in hun nieuwe taverne Metje Maria in Haaltert. © Claudia Van den Houte