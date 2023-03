Zo goed als helder in Haacht vanochtend

Wat met de buste van Beethoven nu onderzoek afstamming in vraag stelt?: “Van Beethoven blijft een stukje van ons”

Recent onderzoek naar het DNA van de wereldvermaarde componist Ludwig Von Beethoven wees uit dat een van zijn voorvaderen het product was van een buitenechtelijke betrekking. De ontdekking werpt een ander licht op de genetische stamboom van de stokdove musicus, wiens wortels teruggebracht kunnen worden tot in Kampenhout. Ophef, roering en consternatie in de witloofgemeente? “Voor ons verandert dit niets.”