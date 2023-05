WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Haacht

SNOR-leerlingen testen als eerste Talentcen­ter in Technopo­lis: “Hiermee kunnen kinderen een positieve studiekeu­ze maken”

Onderwijsminister Ben Weyts heeft maandag in Technopolis het allereerste Talentcenter in ons land ingehuldigd. Leerlingen tussen 12 en 14 kunnen in het initiatief van Voka allerlei proeven en testen doen om zo een betere keuze te kunnen maken voor hun studies en hun latere job.