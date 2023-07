WEER. Stevige buien met fors onweer in Haacht vandaag

Grote verkeers­wer­ken in Mechelen zijn voltooid na laatste veranderin­gen: “Meer ruimte voor voetgan­gers, fietsers en groen”

De verkeerscirculatie in de stationswijk in Mechelen werd maandagavond aangepast. De Colomastraat is nu een doodlopend woonerf, de Leopoldstraat werd dubbelrichting en de Consciencestraat is voortaan enkel bereikbaar voor lokaal verkeer.