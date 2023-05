WEER. Kans op redelijk helder weer vanochtend in Haacht

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... ‘stemmenka­non’ Chris Bosmans (57), die in 2014 de meerder­heid brak in Putte? “De dreigbrie­ven zijn gestopt, maar sommigen gunnen me nog steeds geen blik”

Ooit was ze een zekerheid voor een sterk verkiezingsresultaat, maar anno 2023 is de politieke wereld niet langer die van Chris Bosmans (57). Negen jaar nadat ze in Putte als schepen haar partij CD&V verliet en zo de deur voor een structurele onbestuurbaarheid van de gemeente openzette, blikt ze terug op die woelige periode... en voelt ze de passie opnieuw opborrelen. “Ik zegt niet meteen nee tegen de verkiezingen van 2024", zegt Bosmans, die uitlegt wat haar over de streep kan trekken.