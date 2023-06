WEER. In Haacht heldere ochtend

Aanpassing verkeers­lich­ten, uitbrei­ding zone 30 en verwijde­ren van ‘knip’ op 1 oktober: “Gaan het grondig evalueren”

Het lokaal bestuur van Bonheiden zal de proefopstelling van de verkeerslichten in het dorp, die in 2021 in het dorp werd uitgetest, definitief invoeren. Vanaf 1 oktober wordt de regeling aangepast en wordt er een zone 30 uitgerold. Gelijktijdig wordt de ‘knip’ uit de Oude Kasteellaan verwijderd. De toekomstplannen in die straat, waar er trajectcontrole komt, waren opnieuw voer voor discussie tijdens de laatste gemeenteraadszitting. “We zullen alles nauwgezet opvolgen”, beloofde schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld).