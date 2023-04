WEER. In Haacht bewolkt weer vanochtend

handbal Het doek valt voor Atomix Haacht in BE­NE-Lea­gue: “Ooit staan we hier opnieuw”

Het hing al een tijdje in de lucht, nu is er definitief zekerheid: na een rotseizoen vol blessureleed en sportieve tegenslagen degradeert Atomix Haacht uit de BENE-League. In de play-downs kon het drie wedstrijden op rij geen vuist maken tegen concurrent KTS Eupen, dat het behoud verzekert in de grensoverschrijdende handbalcompetitie. Het seizoen zit er nu op voor Atomix, dat opnieuw zakt naar eerste nationale.