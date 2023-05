WEER. Helder weer in Haacht vanochtend

Komt er een brasserie in ontwijde kerk Schiplaken? Inwoners stellen project ‘Het Schoon Schip’ voor aan gemeente­raad

Nadat eerder ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Hever herbestemd werd tot cultuurruimte, werd enkele maanden geleden ook de Heilige Familiekerk in Schiplaken ontwijd. Waar eerst het voorstel werd gelanceerd om er de bibliotheek in onder te brengen, overtuigden enkele lokale bewoners de gemeenteraadsleden met het project ‘Het Schoon Schip’: een ontmoetingsruimte annex sociale brasserie die mensen tewerkstelt die de weg naar de arbeidsmarkt maar moeilijk vinden.