Wandelclub organiseert Jan Primustocht

Jorrit (28) van Safe & Soap verkoopt zelfgemaak­te ‘Light A Cand­le-kaar­sen’ voor Werelddag Suïcidepre­ven­tie : “Iedere zelfmoord is er één te veel”

Een jaar geleden nadat de wereld van de inmiddels 28-jarige Jorrit Ferket uit Boutersem onder zijn voeten wegzakte nadat hij zijn voormalige vriend Maxime verloor aan zelfdoding, was Jorrit op zoek naar hulp en steun. In deze zoektocht ontdekte hij de Light A Candle-actie naar aanleiding van Werelddag Suïcidepreventie. Hij voelde de nood om met zijn bedrijf Safe & Soap actief zijn steentje bij te dragen om dit maatschappelijke thema bespreekbaar te maken en om geld in te zamelen voor het goede doel. Ook dit jaar heeft Safe & Soap zijn eigen Light A Candle-kaars te koop.